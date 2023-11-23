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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز المصري، اليوم الأربعاء، غياب لاعبه المغربي وليد الكرتي عن المباراة المرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي، بعد غد الجمعة في افتتاح مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ضربة موجعة قوية في بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

وذكر مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم، أن وليد الكرتي يعاني من مزق في ربلة الساق (عضلة السمانة) منذ أيام ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للمشاركة في الأيام المقبلة في ظل ضغط وتوالي المشاركات محليا وقاريا.

وقال المنيري إن الكرتي سيغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة أمام مازيمبي.

يذكر أن بيراميدز سيفتقد كذلك جهود الدولي مصطفى فتحي بعد إصابته بمزق في العضلة الأمامية في المعسكر الأخير للمنتخب المصري الأول.