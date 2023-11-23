نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يحسم الجدل بشأن انتقال (أوفا) للأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، على عروض القطبين لثنائي الفريق البترولي خلال الفترة الجارية.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " لم تصل لنا أي عروض من أجل التعاقد مع أحمد أمين أوفا سواء من الدوري المصري أو خارجه".

وتابع: "لن نسمح برحيل أي لاعب من الفريق إلا بنهاية الموسم الجاري، حتى نحافظ على قوام الفريق هذا الموسم".

وأتم: "عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق لم تقدم له أي عروض أيضا، وتوقعت انضمامه للمنتخب في معسكر نوفمبر الأخير بسبب تألقه خلال الفترة الماضية".