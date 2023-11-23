نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد ينقض على صفقة برشلونة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع ميسينيو، لاعب بالميراس البرازيلي الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، الذي أعلن دعمه الكامل لبرشلونة في تصريحات سابقة.

ريال مدريد يتطلع لضم ميسينيو

كان ميسينيو قد صرح بدعمه لبرشلونة وتفضيله للفريق في حوار سابق. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يسعى ريال مدريد لضم اللاعب بعد تألقه في كأس العالم تحت 17 عامًا مع المنتخب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد تواصل مع إدارة بالميراس يوم الثلاثاء للاستفسار حول وضع اللاعب في سوق الانتقالات.

وتشير التقارير إلى أن شركة وكالة اللاعبين المرتبطة بريال مدريد عبر فينيسيوس جونيور قد قدمت نفسها كوسيط بين النادي واللاعب.

ميسينيو وقع أول عقد احترافي مع بالميراس في أبريل الماضي، ويحمل شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو.