انت الأن تتابع خبر “دي فرصة عمري“ أول تعليق من “نجم الأهلي“ على العرض الألماني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بعض التقارير أن نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب العروض الكثيرة والمميزة التي وصلت للاعب في الفترة الاخيرة وخاصة بعد تألق اللاعب مع منتخب مصر والنادي الاهلي مما جعل العديد من الاندية الخارجية سواء كانت أوروبية أو خليجية ترغب في التعاقد مع اللاعب المميز الذي يعتبر صخرة في الدفاع.

رحيل محمد عبد المنعم

كشف هادي خشبة نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد عبد المنعم يرغب في خوض تجربة الاحتراف والرحيل عن النادي الاهلي إلى نادي فرانكفورت الالماني الذي يلعب له عمر مرموش لاعب الاسماعيلي السابق ومنتخب مصر الحالي، حيث كشف هادي خشبة أن الاهلي وافق على رحيل اللاعب إذا توافق مع الشروط المالية التي يرغب بها الاهلي.

رحيل عبد المنعم للدوري الألماني

كما أكد مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي السابق أن الاهلي قد وافق على رحيل عبد المنعم في الفترة المقبلة إذا وصل للاعب عرض بقيمه 7 مليون يورو حيث يرى الاهلي ان ذلك السعر مناسب للغايه لامكانيات اللاعب وحتى يستطيع الاهلي شراء لاعب بنفس امكانياته في ظل مشاركة الاهلي في العديد من البطولات المميزة في الفترة المقبلة وخاصة كاس العالم للاندية الذي من المقرر اقامته داخل المملكه العربية السعودية في الفترة المقبلة، ولذلك يرغب الاهلي في الحفاظ على جميع لاعبيه وعدم التفريط في أي لاعب اساسي داخل الفريق وقد يكون رحيل محمد عبد المنعم عن الاهلي مشكله كبيرة بالنسبة لمارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.