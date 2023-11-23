انت الأن تتابع خبر الكشف عن مخطط 3 نجوم للرحيل عن الأهلي.. ملعوب خطير من تاو والشناوي وعبد المنعم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى الثلاثي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، و الحارس محمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للرحيل عن القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ستكون فرصة لهم لتقى عروض مغرية حال التألق في البطولة مع منتخب مصر وجنوب أفريقيا، حيث يطمع الشناوي وتاو لخوض تجربة احترافية خليجية، فيما يخطط محمد عبد المنعم للاحتراف الأوروبي.

محمد الشناوي يخطط للرحيل عن الأهلي

وعلم « موقع مولانا» أن محمد الشناوي، استقر على الرحيل عن الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة احترافية خليجية، من أجل تأمين مستقبلة، لاسيما أنه داخل في عامه الـ 35، ويتبقى له ثلاث مواسم على أقصى تقدير ليكون قادرًا على التألق داخل المستطيل الأخضر، لهذا يخطط لخوض تجربة احترافية خليجية.

محمد عبد المنعم يطلب الرحيل عن الأهلي

كما طالب محمد عبد المنعم، من خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، برفع طلب رسمي إلى لجنة التخطيط بالنادي، للتأكيد على رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة احترافية أوروبية، لاسيما أنه يمتلك عروض من الدوري الألماني والبرتغالي ستكون خطوة جيدة له لتحقيق حلم حياته باللعب في الدوري الإنجليزي.

بيرسي تاو يستقر على الرحيل عن الأهلي

كما يأمل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، إلى الرحيل عن الأهلي، والانتقال إلى أيًا من الدوريات الخليجية، لاسيما أنه تلقى مأخرًا عروض من الدوري القطري والإماراتي، بأكثر من ضعف رابته مع القلعة الحمراء.

وسيضع الثلاثي مسئولي الأهلي في أزمة كبيرة، حال تمسكهم بالرحيل، لاسيما أنه من الصعب تعويض الثلاثي فنيًا في الفترة المقبلة، كما من الصعب على الأهلي تعويض الثلاثي ماليًا، في ظل العروض المغرية التي تصل لهم مؤخرًا.