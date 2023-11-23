“وفر فلوس القهوة“ موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد ميدياما فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - فشل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق الجونه في بطولة الدوري المصري الممتاز في آخر مباراة لعبها الفريقين قبل التوقف الدولي، حيث تعادل الاهلي بنتيجة هدف واحد لكل فريق ليرتفع الرصيد المارد الاحمر الى النقطه 13 في صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز حصدها من خمس مباريات، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويقاسمه في الصدارة نادي بيراميدز ولكن الاهلي يحتل الصدارة بفارق الاهداف، ولذلك يسعى الاهلي إلى الفوز في مباراته المقبلة لعودة الثقة لدى اللاعبين والجماهير.

مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض مواجهة هامة وقوية أمام فريق ميدياما الغاني في اطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا لموسم 2023 /2024 يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعه 9:00 مساء بتوقيت القاهرة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي أن سبورت أو على قناة أون تايم سبورت الارضية.

صفقات الأهلي الجديدة

يسعى النادي الاهلي إلى عقد بعض الصفقات القويه داخل الفريق وذلك في ظل مشاركته في اكثر من بطولة وخاصة بطولة كاس العالم للأندية التي من المقرر اقامتها الفترة المقبلة على الاراضي السعودية، حيث حسم الاهلي صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد ظهير ايمن نادي فيوتشر ومنتخب مصر مع اقتراب التعاقد مع احمد عاطف مهاجم نادي فيوتشر في ظل معاناة النادي الاهلي من تراجع مستوى كهربا وعدم قدرة انتوني موديست في اثبات نفسه لدى المدير الفني وجماهير الأهلي.