عاجل.. منتخب مصر يكشف حقيقة الإعتداء على محمد صلاح في ليبيريا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، حقيقة ما تردد بشأن ما حدث مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، من اعتداء في ليبيريا.

حقيقة الإعتداء على محمد صلاح في ليبيريا

وقال غرابة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "محمد صلاح لم يتعرض لأي اعتداء، بعض الجماهير اقتحمت الملعب لالتقاط الصور معه وكانوا سعداء للغاية بتواجده في ليبيريا".

وتابع عن الأجواء المحيطة بمباراة سيراليون: "الظروف المحيطة بمباراة سيراليون لم تكن جيدة بداية من اختيار موعد اللقاء".

وأكمل: "عرضنا عليهم خوض المباراة في المغرب مع تحملنا قيمة الانتقالات والنفقات، لكنهم أصروا على لعب المباراة في ليبيريا".

وأضاف: "في أول مران لنا على ملعب المباراة لم يكن هناك تأمين وفوجئنا بوجود جماهير في المدرجات، وطلبنا من السفير المصري استدعاء الشرطة، لكنها كانت مشغولة بتأمين عملية الانتخابات الرئاسية في ليبيريا".