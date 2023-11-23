نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة الاعتداء على صلاح والزمالك يستقر على بديل صبحي وضربة قوية لبرشلونة قبل مواجهة فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

منتخب مصر يكشف حقيقة الإعتداء على محمد صلاح

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، حقيقة ما تردد بشأن ما حدث مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، من اعتداء في ليبيريا.

وقال غرابة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "محمد صلاح لم يتعرض لأي اعتداء، بعض الجماهير اقتحمت الملعب لالتقاط الصور معه وكانوا سعداء للغاية بتواجده في ليبيريا".

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حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع نجم الدوري المصري

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن رغبة الأهلي في التعاقد مع أحد نجوم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد أمين أوفا خلال الميركاتو الشتوي القادم، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تواصل من جانب أي نادٍ لضم أي لاعب.

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الزمالك يستقر على بديل محمد صبحي

كشفت مصادر صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اسستقرت على بديل محمد صبحي الذي صدر قرار بعرضه للبيع.

وأكدت تلك المصادر أن عبد العزيز البلعوطي، قد تلقى عرضًا من نادي الزمالك، الذي يسعى لتدعيم خطه الخلفي بحارس مرمى جديد.

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ضربة موجعة قوية في بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

أعلن نادي بيراميدز المصري، اليوم الأربعاء، غياب لاعبه المغربي وليد الكرتي عن المباراة المرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي، بعد غد الجمعة في افتتاح مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وذكر مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم، أن وليد الكرتي يعاني من مزق في ربلة الساق (عضلة السمانة) منذ أيام ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للمشاركة في الأيام المقبلة في ظل ضغط وتوالي المشاركات محليا وقاريا.

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ضربة موجعة جديدة في برشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

يعاني الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز من قلق بسبب حالة الحارس الألماني تير شتيجن قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

عاد تير شتيجن من معسكر منتخب ألمانيا يعاني من آلام في أسفل ظهره، مما أثار القلق بين جماهير برشلونة، حيث يُعتبر الحارس قطعة حيوية في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

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الهلال يستقر على بديل نيمار من برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن محاولة الهلال السعودي لإتمام صفقة مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بهدف تعويض الغياب الطويل للنجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

ووفقًا للتقرير، يُعتبر اللاعب البرازيلي رافينيا، الذي يلعب حاليًا في صفوف برشلونة، من بين المرشحين لتعويض نيمار في صفوف الهلال السعودي. وكان النادي السعودي قد قدّم عرضًا لرافينيا في الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم.