نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إسماعيل: نرفض رحيل اي لاعب في يناير.. ومهاجمي بايونيرز تحت الإختيار للتعاقد معهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد إسماعيل مدير الكرة في انبي ان إدارة النادي ترفض تمامًا رحيل اي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تصريحات محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

وأضاف مدير الكره في انبي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " إدارة النادي تريد استمرار جميع اللاعبين هذا الموسم منذ بدايته لمحاولة حجز مكان متقدم في جدول الدوري خاصة وان الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ونريد الحفاظ على الجميع للإستقرار.

وتابع " نواجه فريق بايونيرز غدا في آخر المباريات الودية وهناك مهاجمين في الفريق تحت الإختبار لضمهم للفريق في الفترة القادمة ".