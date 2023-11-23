طارق يحيى: لا يوجد لاعبين مميزين ليتعاقد معهم الزمالك في الشتاء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، أن فيتوريا استطاع تجهيز المنتخب لمواجهة سيراليون خلال لقاء جيبوتي.

تصريحات طارق يحيي خلال برنامج الماتش

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كثرة التغييرات في خطوط الدفاع أمر غير صحي إلا إذا كان الفارق الزمني بين المباريات قليل".

وأكمل: "إذا كنت المدير الفني لمنتخب مصر لقررت استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من أمم إفريقيا".

وأضاف: "مع عودة الونش وإمكانية إعادة الثلاثي الموقوف فإن الزمالك لن يحتاج صفقات جديدة".

وأتم: "لا يوجد لاعبين مميزين يمكن التعاقد معهم خلال انتقالات الشتاء".