انت الان تتابع خبر لعب مع ميسي في منتخب الأرجنتين.. قصة اللاعب "خوسيه لويس" الذي تحول إلى سائق أوبر ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خوسيه لويس غوميز، اللاعب الأرجنتيني الذي لعب إلى جانب ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، كان يمتلك مستقبلاً واعدًا ومزدهرًا قبل أن يصبح سائقًا لدى شركة أوبر. وذكرت الصحيفة أن خوسيه شارك مع المنتخب الأولمبي للأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وبعد عام تم استدعاؤه للمنتخب الوطني الأول ليلعب إلى جانب ميسي. ظهر خوسيه لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية ضد البرازيل عام 2017، ولكنه تعرض لتمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى وتم استبعاده من تشكيلة المنتخب في نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018. انتهت مسيرة اللاعب بشكل مفاجئ، ووجد نفسه في حالة فقر مدقع، ولم يكن لديه خيار سوى العمل كسائق في شركة أوبر في بلاده. وقال والده في تصريحات إعلامية: "نحن عائلة فقيرة، واضطر ابني للعمل كسائق سيارة أجرة بعد انتهاء تدريباته مع فريقه المحلي". وأضاف أن خوسيه يعمل حتى وقت متأخر من الليل في كثير من الأحيان. على الرغم من عمله كسائق، إلا أن خوسيه (30 عامًا) يتدرب حاليًا مع مدرب لياقة بدنية على أمل أن يتلقى عروضًا جديدة من أندية أخرى، وفقًا للصحيفة.