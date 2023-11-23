مصطفى يونس: طلبات أحمد أبو الفتوح تعجيزية وتدل على وجود عروض له

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أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى يونس نجم الأهلي السابق أن طلبات أحمد أبو الفتوح تعجيزية لنادي الزمالك وتدل على وجود عروض له من أندية أخري.

مصطفى يونس: سعيد بقرار الزمالك بإيقاف الثلاثي المشاغب

وصرح مصطفى يونس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"لدية معلومات أن أحمد أبو الفتوح قد وقح على عقود انتقاله إلي النادي الأهلي".

وأكمل: "قرار توقيع عقوبة ايقاف أحمد أبو الفتوح قرار جيد من من جانب مجلس الإدارة".

وتابع: "تصريحات أحمد أبو الفتوح أثناء تحقيق معه من جانب مجلس الإدارة تدل على رغبة أحمد أبو الفتوح في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة".

وأضاف: "أحمد أبو الفتوح لاعب مميز ولكن لا بد أن يكون تركيزه في الملعب".

واختتم: "أتمني أن ينتقل أحمد أبو الفتوح إلي النادي الأهلي في الفترة القادمة".

يذكر أن نادي الزمالك قد وقع على عقوبة ايقاف شهر لأحمد أبو الفتوح بسبب خروج من معسكر مباراة زد أف سي.