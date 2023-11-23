نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار غريب من روي فيتوريا قبل معسكر الاستعداد لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا سيجتمع غدًا للإعلان عن البرنامج الخاص بالفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار

قرار غريب من روي فيتوريا

وقال صادق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": يدرس البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول اصطحاب 25 لاعبًا في القائمة النهائية للفراعنة بعدما تأكد أن زيادة عدد اللاعبين إلى 27 لاعبا قد يؤدي لكثرة المشاكل داخل المعسكرخلال البطولة.

وأضاف: رفض الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا مواجهة نيجيريا وديًا قبل بطولة أمم إفريقيا.

وواصل: يأتي هذا الرفض لرغبة المدرب البرتغالي في مواجهة منتخب من التصنيف الثاني أو الثالث قبل البطولة خوفًا من تعرض أي لاعب للإصابة قبل السفر أو تلقي خسارة سلبية تؤثر على معنويات اللاعبين.