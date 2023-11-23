نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. حقيقة تعاقد الأهلي مع "أوفا" وموعد وصول ميدياما للقاهرة وكولر يجهز الدبيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الأهلي اليوم والتي جاءت كالتالي:



حقيقة تعاقد الأهلي مع "أوفا"



صرح محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أنه لم يتلقى أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد أمين أوفا، لاعب الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم.



وأشار أن عقد اللاعب مستمر لمدة 4 مواسم ولا يوجد به أي شروط جزائية.



المدير الفني لفريق ميدياما الغاني يستفز جمهور الأهلي



تحدث إيفانز آدوتي، المدير الفني لفريق ميدياما الغاني، في تصريحات إذاعية، عن تحضيرات الفريق لمواجهة الأهلي المصري في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.



وأكد على أن لاعبي ميدياما متحدين ومتفائلين بقدرتهم على تخطي دور المجموعات، وهدف الفريق في مواجهة الأهلي هو تحقيق نتيجة إيجابية ولا بد من الخروج بشباك نظيفة، وتقديم مباراة بنتيجة إيجابية.



موعد وصول فريق ميدياما الغاني للقاهرة



تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدياما الغاني إلي القاهرة اليوم، استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.



وعقب وصوله يواصل مرانه الأول في القاهرة، على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الأهلي.



كولر يجهز الدبيس لمواجهة ميدياما



يجهز مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي نجم الفريق كريم الديبس استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني، وذلك بدلا من علي معلول الذي يعاني من الإصابة وعدم لحاقه بالمباراة القادمة.



موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره فريق ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتقام مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب الإنتاج الحربي، في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي الحادية عشر بتوقيت الامارات.