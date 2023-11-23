نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. شاب فلسطيني يحقق حلمه بزيارة الأبيض وثنائي محلي على طاولة النادي و50 حافلة مجانية للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الزمالك اليوم والتي جاءت كالتالي:

الزمالك يهزم الجزيرة فى دورى مرتبط اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 33/30 فى إطار الجولة الـ 12 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2004 للموسم 2023-2024.



الزمالك يوفر 50 حافلة مجانية للجماهير لمساندة الفريق أمام أبو سليم الليبى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول، في مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبي بمستهل مشواره، بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ويلاقي فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.



شاب فلسطيني يحقق حلمه ويزور الزمالك



قام شاب فلسطيني عبد الرحمن نوفل بزيارة نادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، لتحقيق حلمه بالتواجد في مقر القلعة البيضاء ومقابلة نجوم الفريق، وحظى باستقبال كبير.



موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي



يلاقي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء، بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي



تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.



طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم



وتم إسناد المبارة لطاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.



البلعوطي وأحمد ربيع على طاولة اهتمام الزمالك

تم وضع حارس مرمى إنبي، ولاعب وسط نادي السكة الحديد على طاولة اهتمام الزمالك من أجل التعاقد معهم بعد حل أزمة القيد اليت كانت تواجه الأبيض خلال الفترة الماضية.

ترغب إدراة الزمالك في التعاقد مع عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى نادى إنبى، حيث تم عرضة على الزمالك بعد تألقه مع فريق إنبى فى الفترة الاخيرة.

وجاءت رغبة الإدارة فى تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق، بعد قرار عرض محمد صبحى للبيع.

فيما تم ترشيح أحمد ربيع لاعب وسط نادي السكة الحديد من قبل عدد من نجوم الزمالك السابقين، للانضمام لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.