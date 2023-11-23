الرياضة

إنبي يعلن موقفه من انتقال أوفا إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، موقف ناديه من انتقال أحمد أمين أوفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

إنبي يعلن موقفه من انتقال أوفا إلى الأهلي

وأوضح إسماعيل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " لم تصل لنا أي عروض من أجل التعاقد مع أحمد أمين أوفا سواء من الدوري المصري أو خارجه".

وتابع: "لن نسمح برحيل أي لاعب من الفريق إلا بنهاية الموسم الجاري، حتى نحافظ على قوام الفريق هذا الموسم".

وأتم: "عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق لم تقدم له أي عروض أيضا، وتوقعت انضمامه للمنتخب في معسكر نوفمبر الأخير بسبب تألقه خلال الفترة الماضية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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