مدير منتخب مصر يكشف حقيقة جلسة فيتوريا مع صبحي وفتوح بشكل شخصي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، حقيقة ما تردد بشأن جلسة روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة مع محمد صبحي وأحمد فتوح بشكل شخصي.

حقيقة جلسة فيتوريا مع صبحي وفتوح بشكل شخصي

وقال غرابة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا لم يجلس مع محمد صبحي وأحمد فتوح بشكل شخصي كما تردد، لكن الجلسة كانت مع جميع اللاعبين، وطالبهم بالاجتهاد في التدريب والمشاركة في المباريات، وقال لهم إن من يؤدي بشكل جيد في المباريات، هو فقط من سيتواجد في قائمة المنتخب".

وتابع: "استبعاد الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد جاء لعدم أداء الحصة التدريبية بعد مباراة جيبوتي وتعاملنا مع الأمر بصراحة وشفافية، قرار عودتهم للمنتخب يخص المدير الفني روي فيتوريا وهو ينظر في المقام الأول لمصلحة الفراعنة".

واختتم: "موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا يوم 3 يناير المقبل".