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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن سبب رحيله عن صفوف إيفرتون الإنجليزي، بعدما انتقل له قادمًا من صفوف الأهلي في عام 2003.

إبراهيم سعيد يكشف كواليس رحيله عن إيفرتون

وقال إبراهيم سعيد من خلال تصريحات عبر برنامجه 90+ المُذاغ عبر قناة النهار: "سعيد بإشادة المدرب ديفيد مويس بإمكانياتي في فترة تواجدي في إيفرتون الإنجليزي".

وأضاف:" أشكر كابتن شوبير على سؤاله لـ ديفيس مويس عني.

وتابع: "مويس طلب التعاقد معي في إيفرتون عندما كنت الأفضل في مصر عام 2003، ديفيد اختارني بالاسم وطالب بضمي وشاركت في مركز غير مركزي".

واكمل: "مويس كان هدفه مشاركتي الموسم المقبل وليس الموسم الذي تعاقد معي به، وكانت رغبتي هي المشاركة الأساسية بعد ظهوري بأداء مميز وكوني الأفضل في مصر 2003".

وواصل: "وبسبب رغبتي في المشاركة هي سر رحيلي عن صفوف الفريق، بجانب أزمة صبغ شعري باللون الأحمر مع إيفرتون أمام ليفربول، وهو ما كتب نهايتي في الدوري الإنجليزي ".



واتم: "كنت اعتقد أنني في مجتمع أوروبي ولم يهتم بهذه الأمور، ولو كنت لاعب حالي في الدوري الإنجليزي كنت تحملت الظروف الصعبة مستكملًا مسيرتي الإحترافية".