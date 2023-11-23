نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن مكي: لم أشعر بالارتياح داخل سموحة بسبب تهميشي.. وأنهيت الاتفاق مع أحد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن مكي، المدرب العام السابق لنادي سموحة، أنه لم يكن يشعر بالارتياح خلال وجوده داخل النادي.

أحمد حسن مكي: لم أشعر بالارتياح داخل سموحة بسبب تهميشي

وقال مكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أكن أشعر بالارتياح خلال وجودي في سموحة، هناك نوعا من التهميش حدث معي".

وتابع: "أنهيت الاتفاق على كل التفاصيل مع نادي أحد السعودي".

وأشار: "هناك مهاجمين جيدين بالدوري المصري، حسام حسن ومروان حمدي وأحمد أمين أوفا من المهاجمين المميزين في الكرة المصرية".



أما عن رأيه في موديست: "إمكانياته لا تسمح له أن يكون مهاجم النادي الأهلي".

وأتم: "الزمالك يحتاج 5 صفقات على الأقل في يناير إذا نجح في فك القيد".

