عاجل.. كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى لاعبي الأحمر خلال الفترة الحالية.

كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبي الأهلي

وأكد الإعلامي وليد الحديدي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أظهر (العين الحمراء) للاعبين، مهددًا أي لاعب بالرحيل حال عدم الانضباط خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر هدد اي لاعب بالاستبعاد في حالة عدم تقديم المستوى المطلوب، وضرب أمثلة بـ شادي حسين وحسام حسن".

واضاف: "كولر كلف المعد النفسي بتكثيف جلسات مع صلاح محسن، لأنه يشعر بأن اللاعب هناك أمور تؤثر على تركيزه في الفترة الأخيرة ولم يظهر بالمستوى المأمول".