مهيب عبد الهادي يكشف عن التسعيرة الذي حددها إدارة نادي الزمالك لتجديد عقود اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن التسعيرة الذي حددها إدارة نادي الزمالك لتجديد عقود اللاعبين في الفترة القادمة.

التسعيرة الذي حددها إدارة نادي الزمالك لتجديد عقود اللاعبين

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" على قناة "أم بي سي مصر":"التسعيرة الذي حددتها إدارة نادي الزمالك لتجديد عقود اللاعبين في الفترة القادمة هي 10 مليون جنيه وهناك أكثر من لاعب ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي".

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.