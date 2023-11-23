إبراهيم سعيد: حسين الشحات يقترب من الخروج من قائمة منتخب مصر لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مصير حسين الشحات لاعب الأهلي ومنتخب مصر، قبل أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024”.

حسين الشحات يقترب من الخروج من قائمة منتخب مصر

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه 90+ المُذاع عبر قناة النهار: "حسين الشحات هو الأقرب من الخروج من قائمة منتخب مصر بسبب البدائل الموجودة في مركزه".

وأضاف: "في حال خرج حسين الشحات من قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا، سيكون بسبب وجود بدائل في مركزه مثل زيزو وتريزيجيه ومرموش، وليس بسبب أزمة الاستبعاد الأخيرة".

ويسعتد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني معسكرًا تدريبيًا يوم الثالث من شهر يناير المقبل، وهو الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأقريقية 2024.