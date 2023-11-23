نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره فريق ليفربول يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق ليفربول يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وتبدأ أحداث المباراة عصر يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.