نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فريق ليفربول يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عصر يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في الوصافة برصيد 27 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر – روبن دياس – يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودري – مانويل أكانجي – فيل فودين – جوليان ألفاريز – برناندو سيلفا – جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.