نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

وسوف تبدأ أحداث المباراة عصر يوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27، بينما يحتل السيتي الصدارة برصيد 28 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجل فان دايك – تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إيندو – كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا.