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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "الاتحاد" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره فريق ليفربول، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023/2024.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق ليفربول وصافة الجدول برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويمكن متابعة أحداث المباراة النارية المرتقبة بين الريدز والسيتيزن يوم السبت المقبل في الجولة 13 البريميرليج، عبر العديد من القنوات المفتوحة والمجانية، وهما:-

قناة BeIN Sports 1 HD

التردد: 11013، القمر الصناعي: نايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°.

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman

التردد: 11169، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

قناة 3 Sport

التردد: 11293، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.

قناة Iran 3

التردد: 11555، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902.