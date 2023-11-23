موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/2024.

وتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات عقب تخطيه فريق سان جورج الإثيوبي، بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور الثاني من المسابقة الإفريقية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2024 على وقوع القلعة الحمراء في المجموعة الرابعة، رفقة كلًا من شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ويمكن متابعة مباراة الفريق الأحمر ضد نظيره الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.