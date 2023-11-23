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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره فريق ميدياما الغاني، السبت المقبل على ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/2024.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2024 على وقوع القلعة الحمراء في المجموعة الرابعة، رفقة كلًا من شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت 25 نوفمبر 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، رحلته في الدفاع عن اللقب الإفريقي بعدما توج به النسخة الماضية على حساب الوداد البيضاوي المغربي، أمام نظيره ميدياما بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - محمود عبدالمنعم "كهربا".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ويمكن متابعة مباراة الفريق الأحمر ضد نظيره الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.