نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري ابطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز مع فريق مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة 24 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

تُقام المباراة بين فريقي بيراميدز ومازيمبي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي بيراميدز ومازيمبي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، حيث تعد هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة.

وواجه فريق بيراميدز، فريق مازيمبي من قبل خلال مباراتين، ولم ينجح في تحقيق اي انتصار، حيث خسر مباراة وتعادل المواجهة الأخرى.