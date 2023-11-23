نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق بيراميدز بقيادة مدربه جايمي باتشيكو، فريق مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة 24 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع

وكان فريق بيراميدز قد خسر أخر مبارياته قبل التوقف الدولي الماضي أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي.

وواجه فريق بيراميدز، فريق مازيمبي من قبل خلال مباراتين، ولم ينجح في تحقيق اي انتصار، حيث خسر مباراة وتعادل المواجهة الأخرى.

يأتي التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: رمضان صبحي - ماييلي - عبد الله السعيد