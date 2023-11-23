نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان وموناكو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وموناكو يوم الجمعة 24 نوفمبر 2024 على إستاد حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على ستاد ريميس بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي بينما تعادل موناكو مع لوهافر سلبيا في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 27 نقطة في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

موقف باريس سان جيرمان وستاد ريميس في جدول الدوري الفرنسي

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل موناكو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 12 مباراة.