نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الفرنسية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي وستقوم قناة بى ان سبورت 1 HD بنقل أحداث المباراة.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على ستاد ريميس بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي بينما تعادل موناكو مع لوهافر سلبيا في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 27 نقطة في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

موقف باريس سان جيرمان وموناكو في جدول الدوري الفرنسي

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل موناكو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 12 مباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع:موكيلي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – فابيان رويز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري – لى كانج إن – سولير.

خط الهجوم: ديمبيلي – راموس – كيليان مبابي.