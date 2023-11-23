قائمة القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الفرنسية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على ستاد ريميس بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي بينما تعادل موناكو مع لوهافر سلبيا في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 27 نقطة في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

موقف باريس سان جيرمان وموناكو في جدول الدوري الفرنسي

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل موناكو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 12 مباراة.

تملك شبكة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستذيع مباراة باريس سان جيرمان وموناكو عبر قناة beIN Sports 1.

قائمة القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ويمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو عبر قنوات بي إن سبورتس على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وموناكو يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على إستاد حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.