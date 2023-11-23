معلق مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الاتفاق، مساء غدا الجمعة وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة اتحاد جدة مع نظيره الاتفاق، مساء غدا الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد مدينة الاميرسعود بن جلوي الرياضية.

حيث يحتل فريق الاتحاد السعودي المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فريق الاتفاق في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

معلق مباراة اتحاد جدة والاتفاق

والجدير بالذكر أن قناة ssc sports 1hd، أعلنت عن تعيين المعلق المميز رؤوف خليف للتعليق على مباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق في الدوري السعودي.