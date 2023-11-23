موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الأخدود، غدا الجمعة 24 نوفمبر، في منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق النصر ضد نظيره الأخدود، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك.

وستذاع مباراة فريق النصر ضد نظيره الأخدود، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 1 HD.

ترتيب الفريقين في دوري روشن قبل مباراة الغد

ويحتل فريق النصر حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الاخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.