نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة الضاربة.. تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل فريق النصر المتوقع لمواجهة نظيره الأخدود المقبلة، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وموعد المباراة وملعبها.

موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الأخدود، غدا الجمعة 24 نوفمبر، في منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق النصر ضد نظيره الأخدود، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الأول بارك.

تشكيل النصر المتوقع ضد الأخدود

ومن المتوقع أن يبدأ فريق النصر مباراة الغد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكسيس تيليس- إيمريك لابورت- عبد الله الخيبري- عبد الله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الله غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

ترتيب الفريقين في دوري روشن قبل مباراة الغد

ويحتل فريق النصر حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الاخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.