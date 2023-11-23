نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة فريق النصر ضد نظيره الأخدود المقبلة، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وموعد المباراة وملعبها.

موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الأخدود، غدا الجمعة 24 نوفمبر، في منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق النصر ضد نظيره الأخدود، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الأول بارك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

وستذاع مباراة فريق النصر ضد نظيره الأخدود، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 1 HD.

ويمكنكم أيضا متابعة مباراة النصر ضد الأخدود، غدا في منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين، عبر قناة SSC Sports 1 SD، المفتوحة.

ترتيب الفريقين في دوري روشن قبل مباراة الغد

ويحتل فريق النصر حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الاخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.