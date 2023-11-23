نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات الاتحاد والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

ويواصل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 35 نقطة، ويليه فريق النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ويليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 31

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط.

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية،هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.