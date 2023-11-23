أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. علاء نوح مديرا فنيا لدمنهور

اعتمد مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة وليد بديوي تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق دمنهور بالقسم الثاني.

ويتكون الجهاز الفني من:

علاء نوح مديرًا فنيًا

علاء ابوعجور مديرًا لكرة

باسم الرجال مدرب عام

السيد عبدالعال مدرب

مروان بسيوني مدربًا

حسن أمين معد بدني

محمدصلاح مدربًا لحراس المرمي

نشأت اباظة طبيب

محمد زينهم مدلك

محمودخطاب مدير ادارى

محمدعبدالمجيد مدير ادارى

صابر النحراوى مدير شئون اللاعبين.

وفي أول ظهور له في مران دمنهور وبحضور مجلس إدارة نادى دمنهور حرص علاء نوح على التعارف على جميع اللاعبين وطلب منهم ضرورة استعادة مكانة فريق دمنهور وتحقيق الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة ومصالحة الجماهير البحراوية عن تراجع النتائج خلال الفترة الماضية مشددًا على أنه لا مجال لتفريط في أي نقاط في هذا التوقيت من أجل الدخول إلى المنافسة من جديد وحجز تذكرة الصعود مبكرًا.