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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق الأخدود مساء غدا الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة النصر مع نظيرة الأخدود غدا الجمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاخدود في دوري روشن

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

معلق مباراة النصر والاخدود في دوري روشن السعودي

والجدير بالذكر أن مباراة النصر والأخدود من المنتظر أن يتم إذاعتها عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وسيتولى مهمة التعليق على هذه المباراة الثنائي محمد حسين وعبدالله الغامدي