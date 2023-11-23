منتخب مصر للسيدات يدخل معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة السنغال في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للسيدات 2024

وكان قد حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهة منتخب مصر لكرة القدم للسيدات أمام نظيره منتخب السنغال في مواجهة قوية ومرتقبة في مشوار منتخبنا الوطني للسيدات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024

وذلك بحيث تقام مباراة الذهاب في السنغال يوم 30 نوفمبر الجاري، وتقام مباراة الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل في مصر.

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للسيدات نظيره جنوب السودان في التصفيات التمهيدية المؤهلة لأمم إفريقيا للسيدات 2024، بعدما فاز منتخب مصر على جنوب السودان ذهابًا وأيابًا بنتيجة 8-0 مجموع المبارتين.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، وريهام عبدالحكيم مدرب عام، ومحمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.