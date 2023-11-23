نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتضن استاد الجيش ببرج العرب هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي الزمالك وأبو سليم في أولى جولات مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك وأبو سليم يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الزمالك ضد أبو سليم مساء الأحد المقبل، عبر قنواتها.