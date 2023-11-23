نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزهور يستعيد صدارة ترتيب القسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية، بعدما أقيمت 4 مباريات من هذه الجولة التي شهدت مواجهة قوية بين فرق الصدارة.

وافتتحت الجولة بمواجهة قوية وحاسمة بين فريقي مركز شباب الزهور ببورسعيد أمام فريق نادي الزهور القاهري ونجح الزهور القاهري في تحقيق فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده للنقطة 15 ويستعيد صدارة ترتيب دوري القسم الثاني مجددًا

و يتجمد رصيد زهور بورسعيد عند النقطة 10 في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

و تعادل فريق السكة الحديد مع ايديال بتيجة 3-3، وفاز فريق 6 أكتوبر على فريق البطل الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، وفاز صيد الدقي على كفر سعد بنفس النتيجة، كما تم تأجيل مباراة بالم هيلز أمام الجونة لتقام يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكانت قد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز للكرة النسائية هما الفرق أصحاب المركز الأول والثاني في ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني، إضافة لهبوط آخر فريقين لدوري القسم الثالث للكرة النسائية.