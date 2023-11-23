أحمد جودة - القاهرة - عصام شعبان يقترب من العودة مجددا لجمهورية شبين

يدرس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين ملف اختيار المدير الفني القادم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم من حديد بدوري المحترفين.

وتلقت إدارة نادي الجمهورية الرياضي مؤخرا العديد من الترشيحات أبرزهم محمد عبد الواحد وأسامة عرابي وأحمد أبو مسلم لخلافة عصام شعبان الذي اعتذر مؤخرا عن الاستمرار في منصب عقب الخسارة من المقاصة بالجولة التاسعة.

وعلم “ دوت الخليج الرياضي” بأن إدارة النادي المنوفي إقتربت من إعادة عصام شعبان من جديد إلى منصبة لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان شعبان قد اعتذر من قبل عن عدم الاستمرار في منصبة قبل العودة مجددا ثم قدم اعتذار جديد قبل أيام.