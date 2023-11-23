تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عدد كبير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي وخاصة جماهير القلعة البيضاء في معرفة تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم الليبي، حيث سيجمعهما لقاء قوي يوم الأحد المقبل 26 نوفمبر 2023 على استاد "الجيش" ببرج العرب في أولى جولات مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

تبدأ أحداث مباراة الزمالك وأبو سليم يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسي، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد السيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الزمالك ضد أبو سليم مساء الأحد المقبل، عبر قنواتها.