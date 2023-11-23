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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حقبة جديدة تحت قيادة مدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو حين يحل ضيفًا على الاتفاق غدًا الجمعة.

جاياردو يستهل مشواره مع الاتحاد بمواجهة الاتفاق

وأعلن الاتحاد تعاقده مع غاياردو خلفًا لمدربه البرتغالي نونو سانتو بعد انفصالهما لسوء النتائج، بعدما قاد الفريق للفوز بلقبي الدوري والسوبر السعودي الموسم الماضي.

ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد 13 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

وفاز الاتحاد في الجولة الماضية 4-2 على أبها بقيادة المدرب المساعد حسن خليفة، في مباراة شهدت تألق الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله ثلاثية وصناعة هدف لزميله إيغور كورنادو.

ويأمل المهاجم الفرنسي، الذي وصل لهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم بفارق خمسة أهداف عن رونالدو متصدر ترتيب الهدافين، في مواصلة التألق أمام منافس يسعى للاستعادة التألق

ولا يمر الاتفاق، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، بأفضل فتراته بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بجميع المسابقات، إذ ودع كأس الملك بالخسارة 1-0 أمام النصر الذي يلعب أمام ضيفه الأخدود، وتعادل سلبيًا في مباراتيه الماضيتين بالدوري أمام الرائد والفيحاء.