نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبو مشاهدة الفارس الأبيض عبر محرك البحث "جوجل" عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الأحد المقبل 26-11-2023 على ملعب "الجيش" في الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام أبو سليم في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد أبو سليم مساء الأحد المقبل 26-11-2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.