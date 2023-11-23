نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي ميدياما الغاني بعد غد السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وميدياما بعد غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد ميدياما بعد غد السبت، عبر قنواتها.