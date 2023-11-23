عاجل.. صراع ثلاثي سعودي على ضم نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار الأندية السعودية نحو أحد لاعبي فريق برشلونة في هذه الفترة، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

صراع ثلاثي سعودي على ضم نجم برشلونة

تشير التقارير إلى وجود اهتمام من قبل أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع المدافع ماركوس ألونسو من برشلونة. وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الهلال، والاتفاق، والاتحاد قد استفسرت عن إمكانية ضم ألونسو.

وأكدت الصحيفة أن ألونسو يتأخر في اتخاذ قراره، حيث يعتقد أنه يستطيع تقديم إسهام مهم لبرشلونة، وربما يفضل انتظار نهاية الموسم قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

وأوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد أيضًا يظهر اهتمامًا بالتعاقد مع ألونسو، وأن مانشستر يونايتد أظهر اهتمامًا في الصيف السابق، لكنه لم يتخذ أي خطوة جادة. ورغم رغبة ألونسو في العودة إلى البريميرليج، إلا أنه انتقل إلى برشلونة قادمًا من تشيلسي.

ويُذكر أن ألونسو شارك في 7 مباريات فقط من أصل 17 مباراة رسمية لبرشلونة هذا الموسم، ولعب أساسيًا في 4 منها بمجموع 299 دقيقة. يلعب ألونسو كظهير أيسر بديل لبالدي، وتقلص دوره بشكل واضح مقارنة بالموسم السابق.