نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم محلي محط أنظار كولر من أجل ضمه للأهلي في الإنتقالات الشتوية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -







كشف الإعلامي أحمد شوبير، رغبة الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا على إرادة الأحمر في ضم مهاجم صريح للاستفادة من خدماته في صفوف الفريق.

شوبير يكشف ملامح صفقة الاهلي الهجومية في الشتاء



قال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: " الأهلي يتفاوض مع مهاجم جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، كما أن هناك رغبة من الجهاز الفني من أجل ضم مهاجم محلي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي".

وتابع: "أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي هو المهاجم الوحيد الذي نال إعجاب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ولا يمانع في ضمه للقلعة الحمراء، ولكن حتى هذه اللحظة لم يدخل الأهلي في مفاوضات مع اللاعب أو ناديه للتفاوض على ضم اللاعب".

وأضاف: "كل ما حدث هو قيام بعض وكلاء اللاعبين المقربين من الطرفين بالتوسط من أجل إنهاء الصفقة لصالح اللاعب ومحاولة التقريب بين الطرفين لانضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء".

وتابع: "الأهلي لا يفكر في ضم مروان حمدي لاعب المصري يوجد تفاوض مع اللاعب على الإطلاق، مع قناعاتي أنه مهاجم من العيار الثقيل، والمهاجم المحلي الوحيد الذي لفت نظر كولر هو أوفا، وسينظروا إلى موقف إنبي خاصة وأن له تجربة مريرة في مفاوضات التعاقد مع مصطفى شلبي والمقابل المالي الخاص بالصفقة".

